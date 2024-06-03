В туркменской столице проходит Неделя российского кино и анимации

В Ашхабаде, в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Беркарар», началась Неделя российского кино и анимации, приуроченная ко Дню русского языка. По сообщению организаторов акции – сотрудников российской дипломатической миссии – пригласительные билеты на сеансы можно бесплатно получить в кассе кинотеатра.

Юных зрителей ждет встреча с героями кинолент «По щучьему велению», «Я делаю шаг», «Три богатыря и Пуп Земли», «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка». Перед сеансами работает фотозона, проводятся мастер-классы, детские конкурсы.

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