В Ашхабаде прошли торжества, посвященные Международному дню защиты детей

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась конференция, приуроченная к Международному дню защиты детей.

В ходе конференции выступили заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского союза в Туркменистане Беата Пекса, постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, исполняющий обязанности представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Александру Нартеа, глава Центра ОБСЕ в Туркменистане Джон Макгрегор, уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане, омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова, врач Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребенка Алланур Сарыев.

По словам выступивших, одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана является защита конституционных прав детей. Государственная защита детства, воспитание детей, забота об их здоровье, развитии, обучении является конституционной нормой, согласно которой в стране обеспечиваются и защищаются основные права и свободы детей, создаются все условия для их всестороннего развития и достойной счастливой жизни.

Как было подчеркнуто, результатом плодотворного диалога, отвечающего идейным принципам всеобщего благополучия и прогресса, стали успешно реализованные и ныне осуществляемые проекты и программы совместно с ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ, ЮНФПА, УВКПЧ, ОБСЕ и другими. Туркменистан присоединился к ряду важных документов ООН, призванных защищать права женщин, матерей и детей. Совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) реализуются программы и планы по всестороннему развитию подрастающего поколения, повышению благосостояния семьи, совершенствованию сфер образования и здравоохранения, популяризации принципов здорового образа жизни.

Участники конференции приняли обращение к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, выразив признательность за государственную политику в области детства, призванную обеспечить полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие подрастающего поколения.

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