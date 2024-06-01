В Туркменистане стартовал веломарафон в рамках празднования Всемирного дня велосипеда

В Туркменистане стартовал веломарафон, приуроченный к отмечаемому 3 июня на планете Всемирному дню велосипеда, который был учрежден по инициативе Туркменистана в апреле 2018 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Старт веломарафону был дан в административном центре Марыйского велаята. Маршрут в течение четырех дней будет проходить по специальному маршруту протяженностью 335 км на участке высокоскоростной автомагистрали Мары-Теджен-Ашхабад, которая является частью строящегося автобана Ашхабад – Туркменабат.

Высокоскоростную автомагистраль опробовали участники веломарафона – более 50 спортсменов из Ашхабада и велаятов страны, которых на протяжении всей трассы сопровождают 8 тренеров и 3 веломеханика из Федерации велоспорта Туркменистана. В день старта велосипедисты преодолели первый этап от Мары до Теджена протяжённостью 131 км.

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