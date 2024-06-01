Делегация Туркменистана приняла участие в генеральной сессии Ассамблеи Всемирной организации по охране здоровья животных

Делегация Туркменистана приняла участие в 91-й Генеральной сессии Ассамблеи представителей Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), проходивший в Париже. Организация разрабатывает международные стандарты в области ветеринарного контроля, собирает информацию об эпизоотической обстановке в мире и передает ее странам-участницам, координирует и помогает при борьбе с инфекционными болезнями животных, включая и международные карантинные мероприятия, а также ведет список карантинных болезней животных.

В ходе заседания WOAH, отмечающего свое 100-летие, обсуждались достижения организации и вопросы совместного создания устойчивого будущего для здоровья животных во всем мире. Кандидат от Французской Республики Эммануэль Субейран была избрана на должность Генерального директора WOAH на период 2024–2029 годы.

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