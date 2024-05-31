Возможности порта Туркменбаши представлены на конференции по водному транспорту в Астрахани

Делегация Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана приняла участие в международной научно-практической конференции «Актуальные решения проблем водного транспорта», которая прошла в Астрахани в рамках Каспийского научно-образовательного конгресса.

Сотрудники вуза представили свои разработки и достижения в области цифровизации транзитных систем и использования геоинформационных технологий в транспортной инфраструктуре.

В своих выступлениях туркменская делегация проинформировала участников форума о роли Международного морского порта Туркменбаши в международных грузоперевозках, особенно в контексте транзитных грузоперевозок из соседних стран, а также роли порта в формировании мультимодальной транспортной системы.

Также представители туркменского вуза рассказали о новой тарифной системе порта, предлагаемых возможностях транспортировки зерновых культур и перспективах развития в качестве крупнейшего транспортного узла в регионе.

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