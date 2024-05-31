Состоялись политические консультации между Туркменистаном и Шри-Ланкой

В формате видеоконференции состоялись консультации между руководителями структурных подразделений министерств иностранных дел Туркменистана и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, сельскохозяйственной сферах, а также определили приоритеты дальнейшего двустороннего взаимодействия. В частности, было отмечено наличие потенциала сотрудничества в нефтегазовой и химической отраслях, транспортно-логистическом секторе, текстильной промышленности, туризме и образовании.

Стороны рассмотрели перспективы обмена визитами на различных уровнях и расширения связей между парламентами Туркменистана и Шри-Ланки. Была подчеркнута важность совершенствования договорно-правовой базы двустороннего партнерства. Дипломаты отметили значимость продолжения межведомственных политических консультаций, активизации экономических связей путем установления тесных отношений между торгово-промышленными палатами двух стран, а также проведения деловых форумов с участием бизнес-кругов стран-партнеров.

© TURKMENISTAN.RU, 2024