Тему сочинения на выпускных экзаменах в Туркменистане определит жребий

Государственные экзамены для выпускников средних школ Туркменистана начнутся 1 июня с сочинения по родному языку и литературе. Министерство образования страны выбрало для этого экзамена 71 тему. На какие конкретные темы будут предложены выпускникам непосредственно на экзамене, педагоги определят с помощью лототрона, который будет запущен 1 июня по национальным телеканалам в 8 часов 40 минут.

С помощью лототрона определят три темы: свободную, тему по классической туркменской и русской литературе, тему по литературе эпохи независимости. Выбранные темы также будут объявлены по радио. Экзамен начнется в 9:00. На написание сочинения учащимся дается 6 часов.

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