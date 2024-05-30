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30.05.24 08:21

Региональный представитель УВКПЧ ООН принят в МИД Туркменистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с региональным представителем Управления верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Матильдой Богнер.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития партнерства Туркменистана с УВКПЧ ООН. Было отмечено, что в целях дальнейшего совершенствования деятельности демократических институтов и эффективного выполнения обязательств в области прав человека, Туркменистан осуществляет тесное и многоплановое взаимодействие с соответствующими международными организациями.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с работой межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, также подчеркнули позитивный диалог с ООН в рамках данного механизма сотрудничества. В качестве важного направления сотрудничества стороны выделили реализацию рекомендаций по итогам переговоров в рамках договорных органов ООН.

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