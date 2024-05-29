Обсуждены вопросы развития туркменско-казахстанских отношений

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, находящегося с визитом в Астане.

В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства передал президенту Казахстана приветствия и пожелания от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Было подчеркнуто, что отношения между Туркменистаном и Казахстаном вышли на качественно новый уровень, получив характер стратегического партнерства. Стороны были едины во мнении, что определяющую роль в активизации взаимодействия между двумя странами играют контакты на высшем уровне. Был отмечен высокий уровень сотрудничества двух государств в многостороннем формате, в частности, в рамках ООН.

В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития туркменско-казахстанского двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера. Стороны подчеркнули эффективный характер межправительственных, межпарламентских, межведомственных и межмидовских связей. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

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