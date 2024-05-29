Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Казахстана

В Астане прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан. Туркменскую сторону представлял министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а казахстанскую – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу.

Стороны отметили, что туркменско-казахстанские отношения характеризуются нарастающей динамикой. В ходе консультаций состоялся конструктивный обмен мнениями по двусторонней повестке, рассмотрен уровень политико-дипломатического диалога между двумя странами, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Констатирован позитивный опыт взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных структур, в частности, ООН, ОИС, ЭКО, СНГ, а также в форматах «ЦА+». Отмечен высокий уровень взаимодействия в рамках международных структур. Дипломаты озвучили обоюдную готовность сторон продолжать наращивание многостороннего сотрудничества. Было подчеркнуто поступательное развитие межпарламентских связей. Стороны также договорились усилить темп и динамику взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Наряду с этим собеседники рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, где имеется солидный потенциал для совместной работы. Отмечена важность Межправительственной туркменско-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, на площадке которой реализуются конкретные проекты в целях расширения двусторонних отношений. Рассмотрены вопросы углубления сотрудничества по таким приоритетным направлениям экономики, как топливно-энергетическая, транспортно-логистическая и промышленная отрасли. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы в области культурно-гуманитарного сотрудничества. Была выражена заинтересованность в развитии партнерства по линии науки, образования, здравоохранения и др.

Политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Казахстана продемонстрировали приверженность стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и плодотворного партнерства.

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