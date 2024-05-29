В МИД Туркменистана приняли бизнес-делегацию Исламской Республики Иран

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с членами бизнес-делегации Исламской Республики Иран. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективных направлениях двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

При этом было отмечено, что существуют большие возможности для углубления отношений в торговле, инвестициях, промышленности, и поэтому необходимо активизировать все механизмы для развития двустороннего сотрудничества в этих сферах. Стороны подчеркнули, что особое место в этой работе занимает Межправительственная туркменско-иранская комиссия по экономическому сотрудничеству.

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