В Ашхабаде прошел международный конкурс «Международные отношения: культура мирного диалога»

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная церемония награждения победителей международного конкурса «Международные отношения: культура мирного диалога», организованного вузом совместно с Министерством образования Туркменистана.

В конкурсе, проходившем с 22 по 25 мая, приняли участие 250 студентов из 22 вузов Туркменистана и 11 зарубежных вузов девяти стран Центральной Азии, прикаспийских государств, Турции и Китая. Конкурс проходил в виде индивидуальных и командных соревнований, в рамках которых участникам были предложены задания по таким направлениям, как моделирование международных переговоров, использование информационных технологий при изучении международных экономических отношений, изучение мировых тенденций в международной транспортной логистике, использование математики и математического моделирования при принятии оптимальных решений в международных отношениях и др.

По итогам индивидуального этапа международного конкурса участники завоевали 103 медали – 21 золотую, 36 серебряных и 46 бронзовых. 11 золотых медалей на счету туркменских студентов, 10 получили учащиеся из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Турции, Ирана, Китая, Азербайджана и Кыргызстана. По результатам командного зачета обладателями 16 медалей – 3 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых – стали студенты Туркменистана.

Победители международного конкурса награждены медалями и дипломами, а также почетными грамотами от ИМО МИД Туркменистана и ценными подарками от спонсоров события. В завершение мероприятия участники отметили высокую значимость и результативность проведенного конкурса как мероприятия, направленного на достижение положительных результатов в укреплении доверительных отношений между странами, развитии международного диалога и молодежного сотрудничества, продвижении культурной дипломатии.

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