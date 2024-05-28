Омбудсмен Туркменистана и представитель ЮНИСЕФ обсудили вопросы обеспечения прав и интересов детей

Вопросы сотрудничества в сфере защиты и продвижении прав ребенка, создании всех необходимых условий для качественного образования, охраны здоровья и всестороннего развития молодого поколения страны были обсуждены на встрече с руководителем представительства Детского фонда ООН в Туркменистане Мохаммадом Файязи и омбудсменом Туркменистана Яздурсун Гурбанназаровой.

В ходе встречи стороны констатировали ранее достигнутые результаты плодотворного взаимодействия и обсудили дальнейшие действия в рамках реализации рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы, «Национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на 2021-2025 годы», а также «Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023-2028 годы», которые основываются на прочной социально-экономической и законодательной базе.

Особое внимание стороны уделили важной роли созданного по инициативе национального лидера туркменского народа благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова в оказании всемерной поддержки детям, оставшимся без опеки родителей, и тем, кто нуждается в особой заботе государства и общества. В завершение встречи стороны выразили признательность друг другу за конструктивное сотрудничество и пожелали дальнейших успехов в благородных делах на благо детей.

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