На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 24 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 24 сделки на сумму свыше 64 миллионов долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Турции, Афганистана закупили полипропилен, масло базовое, авиационный и осветительный керосин, произведенные на технологических установках ГК «Туркменнефть», а также карбамид производства ГК «Туркменхимия» и гидравлическое масло. Помимо этого, представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу и хлопчатобумажные отходы. Общая сумма сделок составила свыше 64 миллионов долларов США.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили флоатное листовое стекло на общую сумму 4 миллиона 185 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2024