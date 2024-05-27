Национальный праздник ковра прошел в Туркменистане

В Ашхабаде прошли события, приуроченные к традиционно отмечаемому в последнее воскресенье мая Празднику туркменского ковра, – выставка ковров и ковровых изделий, а также XXIV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра.

Учрежденный в знак особого признания и почитания уникального культурного достояния нации – искусства ручного ковроделия, в честь всех умелых мастериц, чьим талантом и вдохновенным трудом создаются изумительные по красоте ковровые полотна, этот праздник стал одним из ярких примеров сохранения традиционных видов декоративно-прикладного искусства, непреходящих ценностей культурно-духовного наследия нации.

Предварила торжественные мероприятия выставка, состоявшаяся в Национальном музее туркменского ковра. Здесь можно было ознакомиться с классическими и современными оригинальными ковровыми изделиями. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие председатель Меджлиса, руководители министерств и ведомств, главы аккредитованных в нашей стране дипломатических миссий и международных организаций, деятели культуры и мастера искусств, студенческая молодежь, представители общественных организаций, знатные ковровщицы страны, а также зарубежные гости.

Мероприятия по случаю этого праздника предоставили замечательную возможность для популяризации национального достояния, ознакомления широкой общественности с достижениями страны, а также для наведения мостов сотрудничества с потенциальными зарубежными партнерами. В целях бережного сохранения духовных ценностей, передающихся на протяжении столетий из поколения в поколение, проводится масштабная работа по дальнейшему совершенствованию национального искусства ковроделия, являющегося неотъемлемой частью мирового культурного наследия. На это нацелена и деятельность Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, XXIV заседание которой состоялось в конференц-зале государственного объединения «Туркменковер».

В ходе очередного заседания организации, объединяющей представителей научного и делового мира, коллекционеров произведений искусства и антиквариата, любителей-энтузиастов со всех уголков планеты, прозвучали доклады об истории, сегодняшнем дне и перспективах развития туркменского ковроделия и на другие темы. В выступлениях подчеркивалось, что туркменский ковер отражает в своих орнаментах вехи истории, менталитет и духовно-нравственные ценности народа. Отмечалось также, что признание экспертами ЮНЕСКО традиций туркменского ковроткачества частью великого культурного достояния всего человечества будет способствовать продвижению этого национального бренда за рубежом.

Вечером в песенно-музыкальном центре «Ашхабад» торжества продолжились выступлениями творческих коллективов. По случаю Праздника туркменского ковра по всей стране прошли встречи, выставки, научные конференции, творческие конкурсы, концерты и другие мероприятия.

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