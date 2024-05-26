136 семей справили новоселье в новом жилом массиве Ашхабада

25 мая, когда в туркменской столице отмечали День города, состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию 136 двухэтажных домов, построенных в жилом массиве Чоганлы на северной окраине Ашхабада.

Новый жилой комплекс является зримым результатом успешно реализуемой в столице градостроительной программы, важнейшей составляющей которой выступает обеспечение горожан современным и доступным жильем.

На достижение этой цели направлено и решение президента Туркменистана наряду с модернизацией имеющегося жилищного фонда строить не только комфортабельные «высотки», но и дома меньшей этажности, в том числе коттеджного типа, отличающиеся улучшенной планировкой и располагающие полным набором удобств.

Это позволяет еще более расширить возможности граждан в выборе подходящего жилья, отвечающего как высоким критериям качества, так и индивидуальным запросам и предпочтениям жильцов.

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