Президент Туркменистана принял председателя правительства Российской Федерации

Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, прибывшего в Туркменистан для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Выразив признательность за радушный прием, гость передал теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнувшего заинтересованность российской стороны во всестороннем углублении установившегося за последние годы продуктивного межгосударственного диалога.

Приветствуя главу правительства дружественной страны на гостеприимной туркменской земле, президент Сердар Бердымухамедов передал своему российскому коллеге ответные наилучшие пожелания, выразив уверенность, что в ходе нынешнего визита председателя правительства РФ предоставится возможность обсудить основные аспекты и перспективы дальнейшего взаимовыгодного партнерства между двумя странами, а также определить приоритетные направления сотрудничества в рамках СНГ.

Как отмечалось в ходе встречи, отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией, носящие стратегический и многогранный характер, основаны на принципах искренней дружбы, доверия и равноправия и в настоящее время успешно развиваются по всем направлениям.

Культурно-гуманитарные связи, по общему мнению, во все времена служат мостом дружбы и взаимопонимания, объединяющим народы. Весьма показательным в этом отношении стало широкое празднование 300-летнего юбилея великого туркменского поэта и гуманиста Востока Махтумкули Фраги. Как известно, многочисленные мероприятия в ознаменование этой славной даты проводятся и в Российской Федерации. Примечательно, что на территории недавно открытого величественного культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги», на аллее знаменитых поэтов-классиков и мыслителей с мировыми именами установлен памятник выдающемуся русскому писателю Федору Достоевскому.

В ходе беседы, состоявшейся в доверительном, конструктивном ключе, подчеркивалась важность всестороннего углубления традиционных политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей и выражена уверенность в дальнейшем успешном продолжении многоаспектного сотрудничества, отвечающего национальным интересам двух дружественных стран и их братских народов.

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