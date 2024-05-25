Президент Туркменистана принял премьер-министра Республики Беларусь

Президент Сердар Бердымухамедов принял премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, прибывшего для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Выразив глубокую признательность за уделенное для встречи время, гость передал теплые слова приветствия от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, адресовавшего всему туркменскому народу пожелания счастья, мира и благополучия.

Поблагодарив за добрые слова и передав ответные наилучшие пожелания главе дружественного государства, президент Туркменистана подчеркнул, что нынешняя встреча на гостеприимной туркменской земле в рамках заседания глав правительств стран СНГ предоставляет хорошую возможность для обсуждения не только вопросов многостороннего сотрудничества, но и перспектив развития двусторонних отношений.

«Мы высоко ценим партнёрство между нашими странами и стремимся к достижению взаимовыгодных результатов в рамках реализации совместных проектов», – сказал президент Сердар Бердымухамедов.

Примером обоюдного обогащения двух великих культур служит проявляемый большой интерес к творчеству всемирно известных поэтов и писателей туркменского и белорусского народов. Было отмечено, что памятник классику белорусской литературы, одному из основателей новой литературы и белорусского литературного языка Янке Купале установлен на аллее знаменитых поэтов-классиков и мыслителей с мировыми именами в новом культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги», открытом в Ашхабаде.

Отметив, что это событие, как и другие регулярно проводимые совместные культурные мероприятия, стало олицетворением традиционных уз дружбы и братства двух народов, глава государства и его гость подтвердили готовность Туркменистана и Беларуси расширять установившееся за последние годы взаимовыгодное партнерство, выстраиваемое на принципах доверия и учета обоюдных интересов, на всех ключевых направлениях.

В завершение встречи, выразив намерение сторон и впредь содействовать укреплению межгосударственных отношений на благо народов двух дружественных стран, собеседники обменялись пожеланиями крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

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