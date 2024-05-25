Президент Туркменистана принял премьер-министра Республики Казахстан

Президент Сердар Бердымухамедов принял премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, прибывшего для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Поблагодарив за уделенное для встречи время и возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия, гость передал теплые слова приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Приветствуя премьер-министра на гостеприимной туркменской земле, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что что подобные встречи предоставляют хорошую возможность «сверить часы» по повестке регионального сотрудничества, а также поговорить о планах на перспективу и обсудить актуальные вопросы международной повестки. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, которые, опираясь на прочный фундамент дружбы и добрососедства, носят долгосрочный и стратегический характер.

Было отмечено, что 300-летие со дня рождения великого мыслителя и туркменского классика Махтумкули Фраги широко отмечается как в Туркменистане, так и за рубежом, в том числе в Казахстане. Говоря о недавно открывшемся в Ашхабаде новом культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги», премьер-министр Республики Казахстан отметил, что установление здесь памятника выдающемуся казахскому народному музыканту и композитору Курмангазы Сагырбайулы является ярким символом дружбы и братства двух народов, а также динамично развивающихся культурных связей.

В завершение встречи собеседники пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности, выразив твердую уверенность в дальнейшем упрочении межгосударственных отношений.

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