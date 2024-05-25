Президент Туркменистана принял председателя Кабинета министров Кыргызской Республики

Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова, прибывшего в Туркменистан для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Выразив искреннюю признательность за уделенное время, гость передал теплые слова приветствия от президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, адресовавшего пожелания благополучия и процветания всем туркменистанцам.

Приветствуя председателя Кабинета министров Кыргызстана на гостеприимной туркменской земле, глава Туркменистана передал ответные наилучшие пожелания высшему руководству братской страны.

В ходе встречи подчеркивалось, что, являясь близкими соседями и надежными партнерами, которых объединяют общие духовные, культурные и исторические ценности, Туркменистан и Кыргызская Республика придают важное значение перспективам наращивания межгосударственных связей на различных уровнях. Касаясь темы двустороннего сотрудничества, президент Сердар Бердымухамедов и его гость с удовлетворением констатировали, что твердая политическая воля и приверженность обеих сторон доверительному сотрудничеству служат прочной базой для дальнейшего развития отношений между двумя государствами.

Отметив, что в текущем году 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги широко отмечается не только в Туркменистане, но и на международном уровне, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики подчеркнул, что установление в недавно открывшемся культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» памятника кыргызскому писателю Чингизу Айтматову наравне с другими выдающимися личностями, оставившими неизгладимый след в мировой литературе, вызывает безграничную гордость у народа Кыргызстана.

В завершение встречи собеседники обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность, что традиционно дружественное межгосударственное сотрудничество будет и впредь успешно развиваться на взаимовыгодной основе.

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