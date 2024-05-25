Президент Туркменистана принял заместителя премьер-министра Республики Узбекистан

Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя премьер-министра, министра экономики и финансов Республики Узбекистан Джамшида Кучкарова, прибывшего для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Приветствуя гостя, глава государства подчеркнул, что участие в работе заседания предоставит возможность обсудить направления активизации сотрудничества в различных сферах, а также «сверить часы» по актуальным вопросам региональной и международной политики. Выразив искреннюю признательность за уделенное время, гость передал сердечные приветствия от президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, адресовавшего пожелания благополучия и процветания всем туркменистанцам.

Президент Сердар Бердымухамедов констатировал нынешний высокий уровень двусторонних отношений между двумя государствами, особо подчеркнув, что за последние годы успешное обоюдовыгодное сотрудничество вышло на качественно новую ступень развития.

В продолжение встречи отмечалось, что в Туркменистане 2024 год объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». На высоком уровне празднуется 300-летие со дня рождения великого мыслителя Махтумкули Фраги. Как подчеркнул глава государства, по случаю знаменательной даты на днях в Ашхабаде состоялось открытие монумента Махтумкули Фраги и нового культурно-паркового комплекса. Уникальным компонентом архитектуры комплекса стала аллея знаменитых поэтов-классиков и мыслителей с мировыми именами, представляющих разные страны и континенты, в числе которых – памятник Алишеру Навои, что олицетворяет дружбу, братство и добрососедство народов, к чему призывал в своих бессмертных произведениях Махтумкули Фраги.

В завершение встречи глава Туркменистана и его гость обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга, выразив уверенность, что стратегическое межгосударственное сотрудничество, опираясь на нерушимые узы дружбы и добрососедства, будет и впредь крепнуть и успешно развиваться на общее благо.

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