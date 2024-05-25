Президент Туркменистана принял премьер-министра Республики Таджикистан

Президент Сердар Бердымухамедов принял премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода, прибывшего для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Выразив глубокую признательность за уделенное для встречи время и возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества на приоритетных направлениях, а также за организацию на высоком уровне заседания Совета глав правительств СНГ, гость передал сердечные приветствия и наилучшие пожелания от президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Констатируя высокий уровень добрых и искренних отношений между нашими странами, президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на своем рабочем визите в сентябре прошлого года и официальном визите национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в апреле текущего года в Республику Таджикистан. При этом отмечалось, что достигнутые в ходе визитов договоренности и подписанные документы придали мощный импульс дальнейшему динамичному развитию туркмено-таджикского диалога, которому придан стратегический характер.

Пользуясь случаем, премьер-министр Республики Таджикистан поздравил главу государства с торжествами по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, выразив удовлетворение, что в культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» наряду с памятниками выдающимся представителям разных народов установлена статуя таджикского поэта Сайидо Насафи.

Отметив, что Туркменистан намерен и далее укреплять конструктивное сотрудничество с Республикой Таджикистан во благо братских народов, президент Сердар Бердымухамедов передал теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Эмомали Рахмону. В завершение встречи глава Туркменистана и его гость обменялись пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности.

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