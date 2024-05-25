В Ашхабаде прошло заседание Совета глав правительств СНГ

В туркменской столице состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Являясь ассоциированным членом СНГ, Туркменистан демонстрирует приверженность равноправному плодотворному диалогу на пространстве Содружества. Одним из ключевых векторов этой стратегии выступает широкое конструктивное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем форматах по линии авторитетных международных и региональных организаций и структур.

Для участия в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабад прибыли представительные делегации стран – участниц Содружества. По поручению президента Сердара Бердымухамедова делегацию Туркменистана возглавил заместитель председателя Кабинета министров Ходжамурад Гелдимырадов.

Открыл заседание председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, выразивший признательность президенту Туркменистана за высокий организационный уровень ашхабадской встречи.

Далее слово было предоставлено генеральному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, который выступил с соответствующей информацией по повестке дня заседания и его регламенту. После их утверждения состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в формате СНГ, в частности, о перспективах продуктивного партнёрства в экономической сфере.

В рамках повестки дня встречи также был рассмотрен вопрос о дате и месте проведения очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Согласно принятому решению, оно состоится в ноябре 2024 года в Российской Федерации. Далее заседание продолжилось в расширенном составе. Перед его началом состоялось совместное фотографирование глав делегаций на фоне официального баннера заседания, государственных флагов стран - членов Содружества и флага СНГ.

С информацией о вопросах, рассмотренных на встрече в узком составе, о порядке дальнейшей работы заседания выступил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. В ходе заседания темами конструктивного обмена мнениями также стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики и транспорта.

По итогам заседания подписан ряд документов, в том числе решение об объявлении города Ашхабада «Городом новых спортивных возможностей Содружества». В адрес Туркменистана была выражена глубокая признательность за оказанный радушный прием и прекрасную организацию заседания, которое прошло в деловом ключе и на высоком уровне.

По завершении заседания Совета глав правительств СНГ его итоги были оглашены на пресс-конференции. Как сообщалось, в ходе встреч в узком и расширенном составах состоялся заинтересованный предметный обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества в формате Содружества. Был отмечен высокий организационный уровень заседания и его результативность. По всем вопросам, вынесенным на повестку дня, приняты соответствующие решения. Подписан ряд важных документов, нацеленных на дальнейшее поступательное развитие обоюдовыгодного партнёрства в рамках СНГ. Было также принято решение о назначении на должность заместителя генерального секретаря СНГ Нурлана Сейтимова (Республика Казахстан).

Участниками заседания единогласно принято решение об объявлении Ашхабада «Городом новых спортивных возможностей Содружества». Как отмечалось, Туркменистан вносит большой вклад в активизацию взаимодействия в области спорта, что является важным интеграционным фактором, способствуя упрочению дружественных уз и позитивному общению между народами.

Состоявшееся в Ашхабаде заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств вновь наглядно продемонстрировало активную и инициативную позицию нейтрального Туркменистана в вопросах развития конструктивного сотрудничества на пространстве СНГ, а также подтвердило приверженность стран-участниц отношениям дружбы, добрососедства и плодотворного взаимодействия, отвечающего целям общего благополучия.

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