Международный градостроительный форум проходит в Ашхабаде

В туркменской столице проходит XXIII международная универсальная выставка «Белый город – Ашхабад», демонстрирующая достижения, накопленный опыт работы и перспективы в сфере градостроения, архитектуры и формирования городской инфраструктуры в современном Туркменистане.

Организаторы смотра предлагают самый широкий диапазон тем, представляющих интерес для взаимовыгодного международного сотрудничества. В их числе – строительство, электроэнергетика, перерабатывающая и легкая промышленность, дизайн и все прочее, входящее в понятие обустройства жизни города.

Выставка «Белый город Ашхабад» наглядно демонстрирует успехи туркменской столицы в области градостроительства и потенциал дальнейшего развития мегаполиса, а также приоритетные направления международного сотрудничества в этой области. Утвердившись в статусе крупного делового и культурного центра региона, столица Туркменистана воплотила в себе уникальную модель динамично развивающегося мегаполиса, города будущего, где гармонично сочетаются красота и комфорт, передовые достижения архитектуры, инженерно-технической мысли и исконные традиции национального зодчества.

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