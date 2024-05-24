Президент Туркменистана принял Генерального секретаря СНГ

Президент Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, прибывшего в Туркменистан для участия в предстоящем очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Гость выразил искреннюю признательность главе государства за деятельную поддержку в вопросах развития конструктивного сотрудничества на пространстве СНГ, отвечающего целям общего благополучия. При этом подчеркивались активная позиция и инициативный подход Туркменистана к укреплению экономических и гуманитарных связей в рамках Содружества с учетом современных реалий и перспектив.

Высказав убежденность, что предстоящая встреча предоставит хорошую возможность для обсуждения основных направлений и перспектив сотрудничества в рамках СНГ, а ее итоги послужат дальнейшему укреплению многостороннего взаимодействия, Сердар Бердымухамедов констатировал, что сотрудничество на полях СНГ остается одним из приоритетных аспектов внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана.

Как отмечалось сторонами, Туркменистан с учетом своего нейтрального статуса и будучи ассоциированным членом СНГ занимает инициативную позицию в вопросах взаимодействия на пространстве Содружества, активно участвует в экономических и культурно-гуманитарных программах СНГ. Было подчеркнуто, что в числе основных направлений совместной деятельности – использование имеющихся возможностей в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций, укрепление отношений в научно-образовательной, культурной и спортивной областях.

Отметив, что Туркменистан намерен и впредь всемерно укреплять конструктивный диалог для достижения положительных результатов, которые станут весомым вкладом в укрепление дружбы и добрососедства между странами СНГ, президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева и всех членов Исполнительного комитета Содружества за проделанную совместную работу и эффективную координацию взаимодействия в рамках Содружества.

В завершение встречи глава Туркменистана и его гость обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга, выразив уверенность, что плодотворное партнерство в формате СНГ, опираясь на накопленный многолетний опыт, будет и впредь успешно развиваться, наполняясь новым конкретным содержанием.

© TURKMENISTAN.RU, 2024