Художественная выставка «Иззат Клычев и Италия» открыта в Ашхабаде

В Музее изобразительных искусств в Ашхабаде состоялось открытие выставки «Иззат Клычев и Италия», приуроченной к 10-летию открытия в Туркменистане итальянского посольства. На вернисаже представлены живописные произведения народного художника Туркменистана Иззата Клычева, которые он написал в ходе своих неоднократных визитов в Италию.

Итальянские циклы Клычева обращены к многовековой культуре и уникальным историческим достопримечательностям итальянских городов: Рима, Венеции, Неаполя, Флоренции. Иззат Клычев – первый туркменский художник, который вывел национальное изобразительное искусство на мировой уровень. Его творческое наследие огромно и является важнейшим вкладом в сокровищницу туркменского и мирового искусства.

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