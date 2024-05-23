Президент Туркменистана принял участие в открытии нового водохозяйственного объекта в Ашхабаде

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового важного объекта – водоочистного сооружения «Bagtyýarlyk» мощностью 150 тысяч кубометров воды в сутки.

Источником влаги служит водохранилище объемом в один миллион кубометров, расположенный на правом берегу Каракум-реки. Отстоявшаяся естественным образом вода подается на водоочистное сооружение, дезинфицируется и поступает в резервуар для фильтрации.

Пробы воды, взятые на объекте и проанализированные в аккредитованных лабораториях, соответствуют стандартам международной организации по стандартизации и Всемирной организации здравоохранения. Другими словами, эта вода является безопасной для окружающей среды и здоровья человека.

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