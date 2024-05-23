Юбилей Махтумкули отметили в США

В библиотеке Конгресса США был проведен творческий вечер, посвященный 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Участниками встречи стали представители научных, образовательных и культурных учреждений США и Туркменистана.

Для гостей была организована выставка образцов туркменского декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также национальных ювелирных украшений. Здесь же были представлены рукописи и печатные публикации произведений Махтумкули, хранящиеся в библиотеке Конгресса США. Пол Тейлор, профессор Смитсоновского института США, рассказал об отражении образа Махтумкули в современных произведениях искусства.

В выступлениях ученых Национального института языка, литературы и рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана особое внимание было уделено творчеству поэта, дошедшему до наших дней, переводу и изучению его стихов зарубежными учеными. В ходе встречи туркменские ученые передали книгу президента Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий» библиотеке Конгресса США. Представители библиотеки приняли книгу с большим уважением и отметили, что она займет достойное место в коллекции изданий по туркменской культуре в фонде библиотеки. Исполнение песен на стихи Махтумкули Фраги и национальной музыки оставило у участников встречи незабываемое впечатление.

Участникам творческого вечера была предоставлена возможность посещения библиотеки Конгресса США, которая является одной из крупнейших библиотек мира. Члены туркменской делегации ознакомились с отделами знаменитой библиотеки, хранящимися в них книгами, в том числе раритетными изданиями туркменской литературы.

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