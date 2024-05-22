Генерального секретаря СНГ приняли в МИД Туркменистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшим в туркменскую столицу для обсуждения подготовки к предстоящему заседанию на высоком уровне в рамках СНГ.

Так, в ходе встречи стороны рассмотрели организационные вопросы, связанные с проведением Совета глав правительств государств - участников СНГ 24 мая 2024 года в Ашхабаде. В ходе беседы констатировалось наличие широких возможностей для эффективного взаимодействия в рамках СНГ. В частности, стороны сверили график совместных мероприятий, рассмотрели повестку дня встреч на высшем и высоких уровнях, предстоящих в этом году под эгидой СНГ.

Сергей Лебедев отметил, что активное участие Туркменистана в СНГ имеет важное значение для укрепления связей между государствами-участниками и подчеркнул, что развитие взаимовыгодных отношений с Туркменистаном остается одной из приоритетных задач Содружества.

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