В Туркменистане утвердили новые правила охоты

Министерство охраны окружающей среды Туркменистана утвердило новые правила охоты в стране, которые были разработаны в соответствии с законом Туркменистана «Об охоте и охране охотничьих богатств».

В новых правилах подробно регламентированы сроки, места, методы и нормы охоты на диких животных и птиц на территории Туркменистана. Документ разделен на восемь глав и содержит перечень разрешенного охотничьего снаряжения, требования к его использованию, а также меры ответственности за нарушения. Согласно правилам, право на охоту имеют члены Объединенного общества охотников и рыболовов Туркменистана при наличии соответствующих документов, а также физические лица, получившие разрешение на сезонную охоту или разовое платное разрешение. Для некоторых видов диких животных предусмотрена специальная разовая лицензия.

Должностные лица Министерства охраны окружающей среды и инспекторы Общества охотников и рыболовов будут осуществлять надзор за соблюдением новых правил охоты. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана. Решение об утверждении новых правил было принято с целью сохранения и рационального использования охотничьих богатств страны в рамках действующего природоохранного законодательства.

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