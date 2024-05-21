За неделю на торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 33 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 33 сделки на сумму 77 миллионов 668 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Узбекистана и Грузии закупили гидроочищенное дизельное топливо, авиационный и осветительный керосин, битум нефтяной, мазут топочный малосернистый, произведенные на технологических установках ГК «Туркменнефть», а также карбамид, технический углерод производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, бизнесмены из ОАЭ, Турции, Кыргызстана и Азербайджана закупили суровую хлопчатобумажную ткань, джинсовую ткань, хлопчатобумажную пряжу.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели битум нефтяной, а также ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила более 5 миллионов 634 тысяч манатов.

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