Состоялся телефонный разговор между Председателем Халк Маслахаты Туркменистана и главой Республики Татарстан РФ

Перспективы дальнейшего развития традиционного сотрудничества, выстраиваемого на принципах взаимной выгоды и равноправного партнерства, были обсуждены в ходе состоявшегося телефонного разговора между Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Как подчеркивалось в ходе разговора, на протяжении веков братские народы поддерживают дружественные отношения, основанные на общности культур, сходстве языков, единой религии, уважении друг к другу и равноправии. Регулярные встречи и переговоры, проводимые на высшем уровне, являются ярким подтверждением дружбы между двумя народами и подчеркивают общность духовных ценностей. Не менее значимым аспектом двусторонних отношений является взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе в области науки и образования, подготовки профессиональных квалифицированных кадров.

В завершение разговора Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов пожелали друг другу здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам Татарстана и Туркменистана – дальнейшего благополучия и процветания.

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