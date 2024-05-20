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20.05.24 09:43

Президент Туркменистана и Национальный лидер туркменского народа направили соболезнования руководству Исламской Республики Иран

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили свои соболезнования руководству Исламской Республики Иран в связи с гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси в результате аварии вертолета, произошедшей 19 мая текущего года в иранской провинции Восточный Азербайджан.

 

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