Президент Туркменистана и Национальный лидер туркменского народа направили соболезнования руководству Исламской Республики Иран Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили свои соболезнования руководству Исламской Республики Иран в связи с гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси в результате аварии вертолета, произошедшей 19 мая текущего года в иранской провинции Восточный Азербайджан. © TURKMENISTAN.RU, 2024