В МИД Туркменистана состоялась встреча с директором Регионального офиса ЮНЕСКО

В рамках проведения в Ашхабаде мероприятий, приуроченных к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амиром Пиричем.

В ходе беседы была отмечена значительная роль Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы в развитии дальнейшего сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО по направлениям сохранения, популяризации историко-культурного и природного наследия, образования, спорта, цифровизации. Расширение партнерства в области археологии была отмечена в числе перспектив развития взаимодействия Туркменистана и ЮНЕСКО.

Собеседники затронули вопросы разработки регионального проекта «Наше наследие», инициированного Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Туркменская сторона подчеркнула важность активизации сотрудничества в рамках подписанного рамочного соглашения между правительством Туркменистана и ЮНЕСКО. Стороны также обсудили предложение Туркменистана об открытии представительства ЮНЕСКО в Туркменистане и дальнейшие шаги для реализации данного вопроса.

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