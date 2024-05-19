Президент Туркменистана принял заместителя Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая г-жу Шэнь Юэюэ.

Гостья передала главе государства и национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову теплые слова приветствия от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и премьера Государственного совета КНР Ли Цяна. Подчеркнув, что для нее большая честь принимать участие в мероприятиях, посвященных 300-летнему юбилею поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, г-жа Шэнь Юэюэ поздравила президента Сердара Бердымухамедова со знаменательными датами.

Глава государства, поблагодарив за добрые слова, выразил высшему руководству КНР свое приветствие и наилучшие пожелания, также уверенность в том, что нынешний визит в Туркменистан заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая внесёт большой вклад в расширение туркменско-китайских отношений. Президент Сердар Бердымухамедов высоко оценил налаженные между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой отношения, отметив их стратегический характер.

Как отмечалось в ходе встречи, стороны осуществляют сотрудничество не только на двусторонней, но и многосторонней основах. Яркое тому свидетельство – успешное взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь Организации Объединённых Наций.

Туркменистан придает большое значение развитию торгово-экономических отношений с Китаем. При этом важное место отводится сотрудничеству в энергетической отрасли. Культурно-гуманитарное партнёрство также является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений.

В завершение встречи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и заместитель Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая г-жа Шэнь Юэюэ обменялись пожеланиями крепкого здоровья, мира и больших успехов в ответственной деятельности.

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