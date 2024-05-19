Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в праздничных церемониях

В туркменской столице в честь Дня Конституции и Государственного флага при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялась церемония возложения цветов к монументу Конституции и к Главному флагу страны.

В обращении Президента Сердара Бердымухамедова к народу страны по случаю празднования знаменательной даты подчеркивается, что Конституция независимого нейтрального Туркменистана – документ, в котором определены основы общественного и государственного строя, сложившиеся искони священные понятия о Родине, народе и государстве, принципы нейтралитета, статус которого делегирован мировым сообществом на уровне Организации Объединенных Наций.

«Конституция – надежная опора наших достижений, благополучия и суверенитета. Человек является наивысшей ценностью общества и государства», – гласит конституционный принцип, который заложен в основу политики Туркменистана и девизов «Государство – для человека!» и «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом». Вместе с тем этот принцип – источник силы в продвижении независимой Отчизны по пути прогресса и процветания, нерушимого единства и сплочённости.

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