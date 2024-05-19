В Ашхабаде состоялась международная научная конференция «Кладезь разума Махтумкули Фраги»

В столице Туркменистана, в рамках мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Махтумкули, состоялась международная научная конференция «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Основные цели научного форума – глубокое изучение и популяризация литературного и философского наследия выдающегося туркменского поэта Махтумкули, исследование взаимосвязи языков и литератур народов Востока.

Торжественное открытие международной конференции, организованной Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, состоялось в конференц-зале Торгово-промышленной палаты. Форум собрал представителей научных кругов и профильных специалистов из ряда зарубежных стран, в том числе Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Индии, Испании, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Литвы, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, России, Румынии, Республики Корея, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Франции и др. В числе зарубежных гостей – руководители и представители Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Особое значение международной конференции в контексте научных исследований рукописного наследия Махтумкули было подчеркнуто в выступлениях зарубежных делегатов. Участники конференции отметили её значение в развитии гуманитарного сотрудничества, укрепления дружбы и братства между народами, выводу конструктивного диалога на новый уровень.

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