В Ашхабаде состоялось торжественное открытие паркового комплекса «Махтумкули Фраги»

В южной части туркменской столицы при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялось открытие монумента Махтумкули Фраги и нового культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги». Это событие стало своеобразным прологом к торжествам 2024 года, посвященных 300-летию со дня рождения великого философа и поэта Махтумкули.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Меджлиса, члены правительства, руководители министерств, отраслевых ведомств, военных и правоохранительных органов, хяким города Ашхабада, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, а также зарубежные гости и широкая общественность. В числе зарубежных гостей – делегаты международной конференции на уровне министров культуры, посвященной 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги и международного научного форума «Кладезь разума Махтумкули Фраги», руководители и представители национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран – участниц Международной организации тюркской культуры, а также члены делегации Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

Обратившись к собравшимся, президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что культурно-парковый комплекс «Махтумкули Фраги» станет самым посещаемым местом гражданами страны и иностранными гостями, что здесь при участии туркменских и зарубежных поэтов и прозаиков регулярно будут проводиться вечера поэзии, творческие встречи, песенно-музыкальные выступления.

Затем президент Сердар Бердымухамедов под бурные аплодисменты участников торжества перерезал символическую ленту. Культурно-парковый комплекс, расположенный в предгорьях Копетдага и утопающий в зелени, открыт! Комплекс стал отражением всеобщей любви и почитания выдающегося гения, прославленного сына туркменского народа, творчество которого спустя три столетия знают и ценят на уровне международного сообщества.

Затем глава государства и участники мероприятия направились в сторону монумента Махтумкули Фраги. Уникальным компонентом архитектуры комплекса стала аллея знаменитых поэтов-классиков и мыслителей с мировым именем, представляющих разные страны и континенты. Монументы, установленные в их честь, олицетворяют дружбу, братство и добрососедство народов, к чему призывал в своих бессмертных произведениях Махтумкули Фраги.

Так, здесь расположены памятники таких известных прозаиков, поэтов и философов, как Саят-Нова, Янка Купала, Ду Фу, Оноре де Бальзак, Шота Руставели, Иоганн Вольфганг фон Гете, Шандор Петефи, Рабиндранат Тагор, Хафиз Ширази, Данте Алигьери, Ясунари Кавабата, Курмангазы Сагырбайулы, Чингиз Айтматов, Раджа Али Хаджи, Адам Мицкевич, Михай Эминеску, Федор Достоевский, Хуан Хименес, Сайидо Насафи, Юнус Эмре, Григорий Сковорода, Уильям Шекспир, Лэнгстон Хьюз, Алишер Навои. Каждая из работ отражает характерные черты образов, а многозначные детали раскрывают особенности их деятельности.

Глава государства Сердар Бердымухамедов и участники торжества поднялись вверх по ступеням, ведущим к величественной скульптуре великого сына туркменского народа, выдающегося мыслителя Востока, поэта-классика Махтумкули Фраги. Высота монумента, установленного на естественной возвышенности, составляет 60 метров, а постамента – 25 метров.

Праздничное представление, сопровождаемое световыми и визуальными эффектами, а также исполнением музыки, создало незабываемое зрелище и впечатляющие мгновения. Грандиозный фейерверк расцветил вечернее небо яркими вспышками фантастических созвездий, став замечательным посвящением яркому торжеству.

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