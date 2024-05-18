Международная конференция на уровне министров культуры проходит в Ашхабаде

Международная конференция на уровне министров культуры зарубежных государств, посвященная 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, началась в конференц-зале ашхабадского отеля «Йылдыз».

Участие в двухдневном форуме, ставшем одним из ключевых мероприятий юбилейного года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», приняли руководители и представители авторитетных международных организаций, в том числе Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая г-жа Шэнь Юэюэ, а также делегации из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Ирана, Катара, Китая, Республики Корея, Малайзии, Турции, Японии и др.

До начала пленарного заседания многочисленные участники форума смогли ознакомиться с организованной в фойе здания выставкой, где были представлены уникальные музейные ценности и предметы декоративно-прикладного искусства, отражающие колорит и многогранность богатейшего культурного наследия туркменского народа, его историю и самобытные традиции.

После церемонии официального фотографирования почётные гости были приглашены в конференц-зал, где состоялось пленарное заседание международной конференции. Как отмечалось в прозвучавших выступлениях, величие каждого народа во многом определяют выдающиеся, многогранные личности. Одной из таких личностей стал Махтумкули Фраги, по праву считающийся основоположником туркменской классической литературы. Творческое наследие этого гениального поэта, гуманиста и мыслителя Востока, являясь бесценным национальным достоянием, стало неотъемлемой частью мировой литературы.

Как отмечалось, несмотря на прошедшие столетия, произведения Махтумкули Фраги не теряют своей актуальности и известны далеко за пределами Туркменистана, ибо в них воспеваются непреходящие общечеловеческие ценности – любовь к Родине, гуманизм, миролюбие, дружба и братство. Простота и ясность выражения мыслей, широкое использование фольклора, возвышение исконных духовно-нравственных традиций туркменского народа стали отличительной чертой творчества поэта, стихотворения которого находят живой отклик в сердцах людей во всех уголках планеты.

Классику и основоположнику туркменской литературы, поэзия которого служит проводником взаимопонимания и уважения между разными культурами и народами, установлены памятники в разных странах, в том числе в России, Турции, Иране, Узбекистане, на Украине... За годы независимости проделана большая работа по сбору и популяризации литературного наследия Махтумкули Фраги, научному изучению его рукописей.

Собравшиеся выразили искреннюю признательность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову за высокий организационный уровень проводимых торжеств в честь 300-летнего юбилея выдающегося поэта и мыслителя Востока, а также масштабную работу по расширению международного сотрудничества, укреплению традиционных уз дружбы и братства между народами, популяризацию национального достояния, общих культурных и духовно-нравственных ценностей.

© TURKMENISTAN.RU, 2024