В Ашхабаде состоялось заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ

В столице Туркменистана в рамках реализации проекта «Анау – культурная столица тюркского мира – 2024» состоялось 10-е заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств – членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Во встрече приняли участие руководители и представители национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Монголии, Венгрии, Регионального офиса ЮНЕСКО в городе Алматы, международных организаций, в том числе ТЮРКСОЙ, Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), Международного фонда тюркской культуры и наследия, Международной тюркской академии и Фонда турецкой культуры и наследия, а также туркменских министерств и ведомств.

Основная цель состоявшейся встречи – определение новых возможностей совместного сотрудничества ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ в сфере охраны исторических, культурных, природных и письменных памятников тюркоязычных стран, а также обоюдовыгодное объединение усилий для обеспечения включения ценностей национального наследия в международные списки.

На торжественном открытии заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран – членов ТЮРКСОЙ состоялась церемония передачи полномочий временного председательства национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ от Азербайджанской Республики Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Туркменистана.

В своих выступлениях участники заседания подчеркивали конструктивный характер диалога с Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), отвечающего целям упрочения уз дружбы и братства, позитивного сотрудничества между народами, объединенными общностью исторических корней и духовных ценностей.

Затем работа форума продолжилась в рамках четырех семинаров, где обсуждались поддержка Туркменистаном программ и проектов, реализуемых ЮНЕСКО, об охране всемирного культурного, природного наследия, нематериального культурного наследия и возможности сотрудничества, а также заслушаны предложения и рекомендации участников в этом направлении. На семинарах также обсуждались вопросы дальнейшего расширения связей в рамках ЮНЕСКО в сферах науки и образования. Отмечалось, что регулярно проводятся совместные научные конференции, обучающие семинары для профильных специалистов.

Собравшиеся выразили искреннюю признательность туркменской стороне за организацию нынешнего форума, а также, отмечая важность многостороннего сотрудничества на платформе ЮНЕСКО, обсудили вопросы, связанные с состоянием культурного наследия и будущей совместной работой. Затем был принят итоговый документ, в котором нашли отражение решения 10-го заседания национальных комиссий стран – членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО и выражена готовность к дальнейшему многостороннему сотрудничеству.

© TURKMENISTAN.RU, 2024