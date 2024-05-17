Председатель Халк Маслахаты Туркменистана принял участие в международном экономическом форуме

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Татарстан Российской Федерации в качестве почетного гостя принял участие в XV международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2024», а также провел ряд встреч.

Главная цель форума – укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также содействие развитию институтов исламской финансовой системы в РФ. В нынешнем году его ключевой темой определено «Доверие и сотрудничество». В форуме приняли участие представители более 80 государств, включая 40 стран-членов ОИС, а также 83 региона России.

Участие в очередной раз Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в столь представительном форуме было призвано стать важным шагом на пути укрепления экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества Туркменистана как с регионами Российской Федерации, так и с государствами ОИС.

Приветствуя участников заседания, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сегодня взаимодействие России с исламским миром находится на подъеме. Оно приобретает динамику и последовательность, охватывает новые сферы, имеет всё более четкие ориентиры и растущий потенциал. В его основе лежат глубокий исторический контекст, многовековой опыт географического соседства, взаимного культурного и духовного проникновения и обогащения, схожее понимание подлинных ценностей и нравственных установок, присущих народам России и исламских государств.

Гурбангулы Бердымухамедов предложил обсудить возможность разработки «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия», которую Туркменистан рассматривает как согласованный комплекс подходов и предложений, своеобразную «дорожную карту» на основе постулатов ислама как религии мира, добра и справедливости и обращённой к народам планеты.

В выступлениях участников заседания отмечалось, что KazanForum уже на протяжении многих лет служит площадкой для диалога, сотрудничества и взаимопонимания в формате «Россия – исламский мир». Как констатировалось, нынешнее мероприятие, проходящее с большим успехом в пятнадцатый раз, наглядно демонстрирует достигнутый за эти годы значительный прогресс в развитии межгосударственных отношений и вместе с тем обоюдное уважение, доверие и стремление к совместному процветанию.

По завершении заседания состоялась встреча Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем председателя Совета Федерации Российской Федерации Константином Косачевым. В ходе обмена мнениями о приоритетных планах сотрудничества стороны выразили твердую уверенность, что принятые решения и достигнутые договоренности в рамках нынешнего форума будут способствовать укреплению продуктивных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, а также со странами исламского мира.

В рамках XV международного экономического форума «Россия – исламский мир» Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также встретился с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Председатель комитета Совета Федерации отметил значение официального визита Председателя Халк Маслахаты в Российскую Федерацию, по итогам которого было подписано соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, что стало важным практическим шагом на пути укрепления плодотворных связей между законодательными структурами двух дружественных стран. При этом особый акцент был сделан на весомом вкладе Гурбангулы Бердымухамедова в развитие российско-туркменских парламентских отношений.

Затем состоялась встреча Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. Государственный советник Республики Татарстан, отметив значение участия Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в XV международном экономическом форуме «Россия –исламский мир: KazanForum 2024», сделал акцент на актуальности и востребованности выдвинутых Гурбангулы Бердымухамедовым предложений, в том числе разработки «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия».

С удовлетворением констатировав эффективный характер двустороннего сотрудничества по различным направлениям, в частности, в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей, собеседники высказались за полноценное использование всех возможностей для раскрытия имеющегося огромного потенциала в целях развития торгово-экономических отношений.

Затем совместный кортеж Председателя Халк Маслахаты Туркменистана и главы Республики Татарстан проследовал к международному выставочному центру «Казань ЭКСПО». Здесь в рамках XV международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum 2024» развернулась выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов «Russia Halal Expo».

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и глава Республики Татарстан ознакомились с оригинальными проектами, современными технологиями, оборудованием и материалами для промышленного, гражданского, дорожного и жилищного строительства, дорожно-строительной и подъемной техникой, представленными крупнейшими российскими компаниями, посетили стенд Туркменистана.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов вместе проследовали в Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая. Председатель Халк Маслахаты тепло попрощался с главой Татарстана, поднялся на борт самолета и отбыл на родину.

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