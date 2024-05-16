Смотр современных технологий пищевого производства проходит в Ашхабаде

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана проходит международная выставка современных технологий пищевого производства.

Продовольственная безопасность для Туркменистана – не только главный фактор сохранения государственного суверенитета и независимости, она – фундаментальная платформа для поддержания экономических отношений профильных национальных и региональных рынков. Площадка нынешнего смотра отражает не только достижения Туркменистана в сфере АПК, но и потенциал бизнес-структур, демонстрирующих активность в этой отрасли.

Свою продукцию здесь представили более ста экспонентов. Среди них – Министерство сельского хозяйства, Министерство охраны окружающей среды, профильные предприятия и структуры, а также туркменские предприниматели. Наряду с ними свои стенды развернули представители России, Турции, Белоруссии, Узбекистана.

По мнению участников международного форума, выставка в значительной мере способствует укреплению сотрудничества по обмену передовыми технологиями пищевого производства, привлечению инвестиций в программные проекты.

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