В МИД Туркменистана состоялась совместная конференция Туркменистана и ЕС

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась совместная конференция Туркменистана и Европейского союза по теме «30-летие сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом: совместная работа во имя лучшего будущего». На встречу были приглашены представители министерств, ведомств и общественных организаций Туркменистана, дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане, программ и проектов ЕС.

В рамках пленарного заседания выступили вице-премьер туркменского правительства, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала. Выступающие отметили позитивное развитие многопланового сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом, которое в последнее время обретает поступательный характер. В числе приоритетных направлений перспектив сотрудничества были обозначены образование, сотрудничество в сфере безопасности, изменение климата, развитие транспортно-транзитных коридоров, энергетика, цифровая экономика, управление водными ресурсами и торговля.

В завершение пленарного заседания состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана, государственным концерном «Туркменгаз» и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Конференция продолжила свою работу в рамках тематических сессий, посвященных успешным партнерским проектам в области образования, торговли, безопасности и «зеленой» экономики. В фойе здания МИД Туркменистана была развернута выставка, посвященная достижениям 30-летнего сотрудничества Туркменистана и ЕС.

© TURKMENISTAN.RU, 2024