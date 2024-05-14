В МИД Туркменистана приняли спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальной повестке партнерства и перспективам дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и ЕС. В качестве приоритетных направлений были обозначены сотрудничество в области охраны окружающей среды, цифровых преобразований, образования, энергетики и транспортно-логистической отрасли.

В рамках состоявшегося диалога стороны обсудили повестку дня совместной конференции Туркменистана и ЕС, посвященной 30-летию сотрудничества. Также были рассмотрены организационные вопросы министерской конференции в формате «Центральная Азия – Европейский союз», которая состоится в Ашхабаде.

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