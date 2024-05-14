|14.05.24 08:39
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 20 сделок
За минувшую неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 20 сделок на 41 миллион 833 тысячи долларов США.
Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Украины закупили мазут топочный малосернистый, произведенный на технологических установках ГК «Туркменнефть», а также карбамид производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, бизнесмены из Турции и Азербайджана закупили ткань джинсовую, хлопчатобумажную пряжу, регенерированное волокно из текстильных отходов и хлопчатобумажные отходы.
На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен и масло базовое, а также флоатное листовое стекло. Общая сумма сделок составила более 15 миллионов 268 тысяч манатов.
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