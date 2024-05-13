В Туркменистане создана государственная комиссия по проведению жатвы зерновых

В Туркменистане создана государственная комиссия по проведению сбора урожая пшеницы и его транспортировки на элеваторы для хранения. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В документе отмечается необходимость последовательного укрепления экономического потенциала страны, увеличения объемов производства пшеницы как источника достатка народа и гарантии продовольственной независимости, организации на высоком уровне оперативного сбора без потерь и бесперебойной транспортировки на склады и элеваторы выращенного урожая пшеницы. В соответствии с документом, создана государственная комиссия по организованному проведению в 2024 году жатвы зерновых и утвержден ее состав.

Документ предписывает государственному объединению «Türkmenobahyzmat» «(Туркменсельхозобслуживание») обеспечить на контрактной основе эффективную и бесперебойную работу в сезон жатвы зерноуборочных комбайнов, наладив на местах их надлежащее техническое обслуживание. Агентству транспорта и коммуникаций при Кабинете министров предписано на контрактной основе с государственным объединением «Türkmengallaönümleri» («Туркменская пшеничная продукция») обеспечить своевременную транспортировку без потерь собранного с полей урожая пшеницы в пункты приёма, на склады и элеваторы, а также бесперебойную и эффективную работу транспортных средств.

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