В МИД Туркменистана представили программу мероприятий к 300-летию со дня рождения Махтумкули

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвященный предстоящим масштабным торжествам по случаю знаменательной даты – 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Гостями встречи стали руководители и представители дипломатических миссий, международных организаций, аккредитованных в стране, а также зарубежных и местных СМИ.

Участникам брифинга была представлена программа общенациональных и международных мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения классика туркменской и мировой литературы. Модераторы брифинга заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова и заместитель министра культуры Нурсахет Ширимов отметили, что в мае 2023 года коллекция рукописей Махтумкули Фраги внесена по инициативе ЮНЕСКО в престижный международный реестр «Память мира», что является свидетельством всемирного признания уникального вклада туркменского поэта-философа в сокровищницу мировой культуры.

А факт внесения 300-летнего юбилея Махтумкули в перечень знаменательных дат совместного празднования ЮНЕСКО и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) на 2024-2025 годы красноречиво демонстрирует непреходящую ценность его литературного наследия как для Туркменистана, так и для всего мирового сообщества.

© TURKMENISTAN.RU, 2024