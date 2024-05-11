Туркменистан был представлен на международной конференции по климату

Делегация из Туркменистана приняла участие в международной конференции по вопросам изменения климата и адаптации, которая состоялась 6-7 мая в Ташкенте.

В состав делегации вошли представители гидрометеорологической службы Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана, а также эксперты проекта ПРООН «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане».

Организаторами конференции выступили Программа развития ООН совместно с комитетом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья и экологии, Агентством гидрометеорологической службы (Узгидромет) Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Экологическим движением Узбекистана при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда.

Мероприятие было направлено на представление подходов по определению приоритетности усилий по адаптации, оказание странам поддержки в подготовке национальных адаптационных планов. В соответствии с программой конференции вопросы адаптации к изменению климата обсуждались в тематических сессиях, посвященных водным ресурсам, сельскому хозяйству, здравоохранению, строительному сектору и снижению рисков стихийных бедствий.

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