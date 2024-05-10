День Победы отметили в Туркменистане

В Туркменистане торжественно отмечена знаменательная дата – 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Руководители и представители общественных организаций, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, почетные старейшины, многочисленные ашхабадцы и гости столицы, пришли 9 мая к мемориальному комплексу в Ашхабаде, чтобы почтить память тех, кто погиб во имя светлого будущего нынешнего и грядущих поколений.

К монументу воинской славы лег венок от президента Сердара Бердымухамедова. А затем все участники церемонии возложили цветы к подножию памятника.

В этот же день во всех городах и селах страны по случаю знаменательной даты – 79-й годовщины Великой Победы – состоялись торжественные церемонии возложения цветов.

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