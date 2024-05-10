В столице Туркменистана прошло шествие «Бессмертного полка»

В Ашхабаде, на территории туркменско-российской средней школы имени А. С. Пушкина, прошло шествие «Бессмертного полка», посвященное 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В патриотической акции, инициированной посольством РФ в Туркменистане, приняли участие ученики школы. В торжественном шествии вокруг здания школы под музыку военных лет они пронесли портреты своих родственников – дедов, прадедов, бабушек, прабабушек и других родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Перед началом шествия участников шествия «Бессмертного полка» с Днем Победы поздравил посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин. Дипломат отметил, что «День Победы – это священный праздник для народов России и Туркменистана, он дает возможность еще раз поклониться тем, кто подарил потомкам свободу и будущее.

«В нынешнее время важно научиться оценивать эти исторические события не через зрелищные фильмы или сериалы, а составлять собственное мнение, вспоминая своих родных и близких. Осознав, какой отпечаток ужасы войны оставили на их судьбах, вы сформируете личное отношение к этому празднику», – отметил посол РФ в Ашхабаде. По его словам, главный урок, который нам может дать история – это то, что нужно стремиться прожить жизнь ради созидания, любви к своей стране и семье, уважения других людей.

Туркменистан, наряду с другими союзными республиками бывшего СССР, внес большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.

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